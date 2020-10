Brane Mozetič za STA: V Sanjah v drugem jeziku sem ustvarjal imaginarni sanjski svet

pogovarjala se je Ksenija Brišar

Ljubljana, 31. oktobra - Pesnik Brane Mozetič je za Sanje v drugem jeziku v tem tednu dobil Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko. V njej je ustvarjal imaginarni sanjski svet ter spletal podobe realnosti s fantazijo in nerealnostjo. "Take so tudi že moje prejšnje pesmi, le da morda niso tako sanjske, imajo pa tudi veliko nadrealnih elementov," je povedal za STA.