Exxonmobil zaradi nizkih cen nafte z izgubo

New York, 30. oktobra - Ameriški naftni velikan Exxonmobil je v tretjem četrtletju zaradi nizkih cen nafte in manjšega povpraševanja beležil 680 milijonov dolarjev izgube, potem ko je imel v enakem obdobju lani 3,2 milijarde dolarjev dobička. To je njegovo četrto zaporedno trimesečje z izgubo, zato je v četrtek napovedal, da bo ukinil 1900 delovnih mest v ZDA.