Prihodnji teden sanitarna sečnja nad dvorano Tivoli

Ljubljana, 1. novembra - Zavod za gozdove bo prihodnji teden v gozdu v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v okolici bivšega hotela Bellevue nad dvorano Tivoli posekal 98 dreves. Sečnja 63 kubičnih metrov lesa, gre predvsem za smreke in robinij, je potrebna iz sanitarnih in negovalnih razlogov. Obiskovalcem svetujejo, da se izogibajo delovnim območjem.