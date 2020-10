Po primorski avtocesti kar 215 kilometrov na uro

Koper, 30. oktobra - Koprski prometni policisti so v četrtek na avtocestnem križu in vzporednih cestah izvajali poostren nadzor nad spoštovanjem omejitve hitrosti. V tem času so ugotovili deset prekoračitev hitrosti. Med drugim so ustavili 43-letnika iz okolice Pirana, ki je po avtocesti vozil 215 kilometrov na uro, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Koper.