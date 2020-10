Pravnik Toplak poziva k zakonski ureditvi javnosti sodb

Ljubljana, 30. oktobra - Pravnik Jurij Toplak vlado poziva k zakonski ureditvi javnosti sodb. Opozoril je, da od sodbe vrhovnega sodišča iz maja letos, ki se vsebinsko sploh ni nanašala na javnost sodb, sodišča prosilcem onemogočajo dostop do sodb in drugih dokumentov, varovalke informacijskega pooblaščenca pa ni več. "To je ena najbolj škodljivih sodb," opozarja Toplak.