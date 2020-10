Katedrala svobode: Javni prostor se na javnozdravstveno krizo odziva neprimerno, napačno ali pa sploh ne

Ljubljana, 30. oktobra - V civilnodružbenem združenju Katedrala svobode menijo, da letošnja jesen Slovenijo sooča z izzivi, ki jim nismo bili priča od osamosvojitvenih dogodkov. Spomnili so na epidemijo in ocenili, da se politične stranke, mediji in civilna družba na javnozdravstveno krizo kljub njeni akutnosti odzivajo neprimerno, napačno ali pa sploh ne.