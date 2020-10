Prostovoljci za OI 2021 po osmih mesecih nadaljujejo treninge

Tokio, 30. oktobra - Organizatorji olimpijskih iger prihodnje leto v Tokiu so ponovno, po skoraj osmih mesecih prekinitve, začeli treninge prostovoljcev za igre, poročajo japonski mediji, ki so lahko spremljali eno izmed izobraževanj. Igre so bile zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljene na naslednje leto in bodo med 23. julijem in 8. avgustom.