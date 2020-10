Izšel drugi jezikovni atlas istrobeneškega narečja

Koper, 30. oktobra - V Kopru so danes predstavili drugi Istrobeneški jezikovni atlas severozahodne Istre, ki obravnava števnike in opisne pridevnike, čas in koledar, življenje, poroko in družino ter hišo in posestvo. Publikacija med drugim poudarja sobivanje slovenskega in italijanskega naroda na tem stičnem območju, je izpostavila avtorica Suzana Todorović.