Do ponedeljska zvečer zaprta vsa pokopališča v Železnikih

Železniki, 30. oktobra - Občina Železniki je do ponedeljka zvečer zaprla vsa pokopališča v občini. Za ukrep so se odločili zaradi težkih epidemioloških razmer in ker so med najbolj okuženimi občinami glede na število prebivalcev. Kot je za STA pojasnil župan Anton Luznar, želijo s tem ukrepom pred dnevom mrtvih preprečiti še večje širjenje okužb z novim koronavirusom.