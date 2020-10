V četrtek umrlo 23 bolnikov s covidom-19, potrjenih 1798 okužb

Ljubljana, 30. oktobra - V četrtek so v Sloveniji opravili 6368 testov na okužbo z novim koronavirusom, potrdili so 1798 okužb. Umrlo je 23 bolnikov s covidom-19, je vlada sporočila prek Twitterja. V bolnišnicah se zdravijo 703 covidni bolniki, od tega 122 na intenzivni negi. So pa 40 covidnih bolnikov odpustili iz bolnišnic.