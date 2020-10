Počivalšek za Delo: Razprava o zamenjavi vlade v tem trenutku je neokusna in neprimerna

Ljubljana, 30. oktobra - Gospodarski minister in predsednik SMC Zdravko Počivalšek je v pogovoru za predpraznično Sobotno prilogo Dela dejal, da je zanj razprava o zamenjavi vlade v tem trenutku neokusna in neprimerna. "Zdaj je čas, ko je treba pokazati voljo za državotvornost. Aktualna vlada je v tem trenutku operativna in to je najpomembneje," je poudaril.