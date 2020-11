Muzej Brooklyn del predmetov iz svojega fundusa dal na dražbo

New York, 1. novembra - V Muzeju Brooklyn so se v času korona krize odločili nekaj predmetov iz svojega fundusa prodati na dražbi, da bi z izkupičkom od prodaje lahko zagotovili vzdrževanje preostale zbirke. Podobno so sprva nameravali narediti tudi v Muzeju umetnosti v Baltimoru, a so predmete tik pred dražbo umaknili iz prodaje.