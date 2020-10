Število okuženih v soboški enoti Doma starejših Rakičan upada

Murska Sobota/Kuzma, 30. oktobra - V matični enoti Doma starejših Rakičan so v torek potrdili okužbo pri eni stanovalki, vsi odvzeti brisi testi drugih stanovalcev pa so negativni. V soboški enoti tega doma število okuženih še naprej upada. Pozitivnih na novi koronavirus je še 11 varovancev in osem zaposlenih.