Kino igrišče z vsebinami za filmsko raziskovanje, igranje in ustvarjanje

Ljubljana, 30. oktobra - Med poletjem so pri Kinodvoru zavihali rokave in zgradili Kino igrišče, nov spletni prostor z vsebinami za raziskovanje kina in filma, za igranje s filmskimi zgodbami in triki, za filmske zanimivosti, preigravanja in šprinte. Na podlagi široke palete filmov se lahko mladi in najmlajši izobražujejo ob igri in ustvarjanju.