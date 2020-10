Azijske borze zadnji trgovalni dan v tednu s padci

Tokio/Peking/Šanghaj, 30. oktobra - Osrednje azijske borze so zadnji trgovalni dan v tednu končale s precejšnjimi padci. Vlagatelje skrbi poslabševanje epidemioloških razmer v Evropi in ZDA, ki so ponekod že privedle do vnovičnega zapiranja javnega življenja, negotovost pa je velika tudi pred torkovim volilnim dnevom v ZDA.