Ormoška občina začenja s prenovo in dograditvijo vrtca Podgorci

Ormož, 31. oktobra - Ormoški župan Danijel Vrbnjak je ta teden s celjskim gradbenim podjetjem GES podpisal pogodbo o izvedbi prenove in dograditve vrtca v Podgorcih, ki sodi pod okrilje Osnovne šole Velika Nedelja. Kot so sporočili z občine, je vrednost del dobrih 1,44 milijona evrov, otroci pa bodo v povečan in prenovljen vrtec prvič stopili oktobra naslednje leto.