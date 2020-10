Vreme: Na zahodu večinoma sončno, drugod pretežno oblačno

Ljubljana, 30. oktobra - Popoldne se bo tudi v osrednjih krajih nekoliko jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, na vzhodu pa dopoldne še zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.