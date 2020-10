Novozelandci podprli uzakonitev evtanazije

Wellington, 30. oktobra - Novozelandci so na referendumu večinsko podprli uzakonitev evtanazije, kažejo danes objavljeni delni izidi. S tem je po ocenah podpornikov zmagala pravica do izbire in dostojanstva ter nadzora nad lastnim telesom. Niso pa podprli legalizacije marihuane za rekreativno uporabo.