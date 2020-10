Prepelič in Šiško izgubila

Ljubljana, 29. oktobra - Na današnjih tekmah košarkarske evrolige so nastopili trije slovenski reprezentanti. Klemen Prepelič je s svojo Valencio s 75:84 izgubil na gostovanju pri moskovskem CSKA-ju, Žan Mark Šiško pa je z Bayernom gostoval v Madridu pri Realu Anthonyja Randolpha in prav tako izgubil, in sicer z izidom 82:100.