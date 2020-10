Zaradi epidemije so okrnjeni programi porabskih Slovencev, stiki z matično domovino ostajajo

Monošter, 30. oktobra - Madžarska v jesenskem valu epidemije še ni sprejela ukrepov, ki bi popolnoma zaustavili javno življenje, kljub temu pa so tudi v slovenski skupnosti, ki živi na Madžarskem, prilagodili delo in programe. Predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andrea Kovacs poudarja, da so kljub madžarskemu zaprtju meje ohranili tesne stike z matično domovino.