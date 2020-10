Primorske novice o letošnjem praznovanju dnevov reformacije in spomina na mrtve (30. 10.)

Koper, 29. oktobra - Silva Križman v komentarju Spomini so letos drugačni piše o letošnjem praznovanju dnevov reformacije in spomina na mrtve, ki bosta zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa drugačna. Avtorica je mnenja, da se mnogi še vedno ne zavedajo, da s kršenjem teh ukrepov škodijo sebi in okolici. Drži pa, da smo vsi naveličani tega stanja, piše.