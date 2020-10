Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 10.)

Ljubljana, 29. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o novih potrjenih okužbah s koronavirusom v Sloveniji. V sredo sta bila tako opravljena 7202 testa, potrjenih pa je bilo 2488 okužb. Poročale so tudi o nakupu dodatne opreme za ventilatorje in prijetju nezakonitih migrantov.