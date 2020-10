Psihologinja Čibej Žagarjeva: Bodimo si v oporo in si vlivajmo upanja in optimizma

Ljubljana, 29. oktobra - Psihologinja Barbara Čibej Žagar opozarja, da je epidemija koronavirusa posegla v vsa področja našega življenja. Ukrepi, da bi obvladali epidemijo, ljudi vodijo v dodatno stisko. Nekateri so še posebej ranljivi in tem moramo kot družba nameniti posebno pozornost in podporo. Kot je pozvala, "si bodimo v oporo in si vlivajmo upanja in optimizma".