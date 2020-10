Vlada kmetom ponuja finančno pomoč zaradi covida-19

Ljubljana, 29. oktobra - Vlada je na današnji dopisni seji izdala odlok, na podlagi katerega kmetom ter malim in srednjim podjetjem ponuja finančno nadomestilo izpada prihodkov kot posledice zmanjšanja možnosti dobave proizvodov na trg zaradi covida-19. Kmetom ponuja do 7000 evrov pomoči, podjetjem pa do 50.000 evrov.