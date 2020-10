Odziv protiteles na okužbo s sars-cov-2 je po raziskavi pri že obolelih močan še dolgo

New York, 29. oktobra - Vprašanja glede moči, delovanja in trajanja odziva protiteles na novi koronavirus so še brez odgovora. A glede na raziskavo, ki jo je objavila revija Science, ima velika večina ljudi, ki so preboleli covid-19 v mili ali srednje hudi obliki, močan odziv protiteles IgG na virusni protein.