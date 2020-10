Papež je preselil splošne avdience na splet

Vatikan, 29. oktobra - Papež Frančišek bo zaradi zaostritve pandemije covida-19 v prihodnje splošne avdience vodil preko spleta, so danes sporočili iz Vatikana. Glavni povod za to odločitev je bilo to, da se je avdience udeležil tudi nekdo, ki je bil pozitiven na novi koronavirus, poroča nemška tiskovna agencija dpa.