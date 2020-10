Inšpekcija do konca avgusta iz prometa izločila 31 razkužil in izdala 78 opozoril zaradi nepravilnosti

Ljubljana, 29. oktobra - S pojavom epidemije covida-19 sta se močno povečala povpraševanje in ponudba razkužil na trgu, s tem pa tudi število izvedenih inšpekcijskih postopkov nad temi proizvodi. Inšpekcija za kemikalije je do konca avgusta pregledala 89 razkužil in jih 31 izločila iz prometa ter v 78 primerih izrekla opozorilo, so pojasnili na ministrstvu za zdravje.