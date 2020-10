Drugi val okužb s koronavirusom letalskemu sektorju obeta še večje težave

Ljubljana, 31. oktobra - Novo zaostrovanje epidemioloških razmer po Evropi in širše je dodatne težave povzročilo tudi letalskemu sektorju, ki je bil v spomladanskem valu okužb nekaj tednov praktično povsem ohromljen. Čeprav so obeti nejasni, analitiki opozarjajo, da bo sektor tudi brez dodatnih zaostritev razmer za okrevanje potreboval več let.