Iz sveta, tudi Slovenije, obsodbe napada v Nici in izrazi solidarnosti

Bruselj/Ljubljana/Ankara, 29. oktobra - V Evropi in po svetu se vrstijo izrazi solidarnosti s Francijo in obsodbe današnjega napada v Nici, v katerem je moški z nožem ubil najmanj tri ljudi, več pa poškodoval. Na Twitterju so se oglasili tudi slovenski predsednik Borut Pahor, premier Janez Janša in zunanje ministrstvo.