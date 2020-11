V Ivančni Gorici prenavljajo krožišče in nekatere odseke lokalnih cest

Ivančna Gorica, 7. novembra - V občini Ivančna Gorica so se v jesenskem času lotili prenove dotrajanega krožišča z vso pripadajočo infrastrukturo in avtobusnega postajališča. Novo krožišče, ki bo nared predvidoma do konca meseca, bo omogočilo boljšo pretočnost prometa. Prav tako so zaključili obnovitvena dela nekaterih odsekov lokalnih cest.