V zaporih okužbe potrjene pri devetih obsojencih in 37 zaposlenih

pripravila Lili Pušnik

Ljubljana, 30. oktobra - V slovenskih zaporih so trenutno potrjene okužbe z novim koronavirusom pri devetih obsojencih na treh lokacijah, in sicer šest v zavodu Dob, dve v Slovenski vasi in ena v Murski Soboti. Okuženih je tudi 37 zaposlenih na 10 lokacijah zavodov po državi. Med obsojenimi in zaposlenimi so tudi že ozdravljeni posamezniki.