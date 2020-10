Današnja seja odbora DZ za kulturo zaradi nesklepčnosti prestavljena

Ljubljana, 29. oktobra - Odbor DZ za kulturo naj bi danes na nujni seji obravnaval izselitev kulturniških in civilnodružbenih organizacij iz stavbe na Metelkovi 6 ter očitke o vladnem pritisku na javne medije in novinarstvo v senci spopadanja z epidemijo covida-19. Seja, ki je bila sklicana na zahtevo Levice, LMŠ, SD in SAB, je bila zaradi nesklepčnosti prestavljena.