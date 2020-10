V sredo največ okužb z novim koronavirusom v Ljubljani, precej novih primerov tudi v Kranju, Velenju in Mariboru

Ljubljana, 29. oktobra - Okužbe z novim koronavirusom so v sredo beležili v veliki večini občin. Največ, 373 jih je bilo v Ljubljani, kjer je aktivno okuženih 2634 ljudi. Sledi Kranj s 132 novimi primeri in skupno 944 aktivno okuženimi občani. Precej novih primerov imajo tudi v Velenju, in sicer 80, v Mariboru enega manj, v Škofji Loki 66 in Domžalah 63.