V Italiji znova protesti proti novim ukrepom za zajezitev epidemije

Rim, 29. oktobra - V Italiji so v sredo zvečer v več mestih znova potekali protesti proti strožjim ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa. O protestih in spopadih s policijo je italijanska tiskovna agencija Ansa poročala iz Palerma na Siciliji ter Verone in Genove na severu države. Premier Giuseppe Conte je ob tem Italijane pozval k enotnosti.