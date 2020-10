V Avstriji več kot 4400 novih okužb z novim koronavirusom

Dunaj, 29. oktobra - Novi koronavirus se bliskovito širi tudi v Avstriji. V zadnjih 24 urah so po podatkih avstrijskega notranjega ministrstva in ministrstva za zdravje potrdili 4453 novih okužb, kar je največ od začetka pandemije v začetku leta. Največ, več kot tisoč novih okužb, so potrdili v zvezni deželi Spodnja Avstrija, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.