Pariški masters ATP za zaprtimi vrati

Pariz, 29. oktobra - Tradicionalni moški teniški turnir serije masters 1000 v pariškem Bercyju, ki bo od 31. novembra do 8. decembra, bo kljub karanteni potekal nemoteno, so danes sporočili organizatorji. Dodali pa so, da bodo zaradi zaostrovanja ukrepov v boju proti koronavirusni pandemiji vse tekme potekale za zaprtimi vrati brez gledalcev.