MFRU v 26. izvedbi z dogajanjem v fizičnem in virtualnem prostoru

Maribor, 29. oktobra - Mednarodni festival računalniških umetnosti (MFRU) je letošnjo izvedbo zaradi omejitvenih ukrepov raztegnil na daljše obdobje. Potem ko so s podelitvijo nagrad sklenili študentsko razstavo v Galeriji Media Nox in postavili zvočno instalacijo v Tonšpur pasaži v Mariboru, zdaj začenjajo s spletnimi pogovori z umetniki in teoretiki.