Zdravstvu v pomoč pri oskrbi bolnikov s covidom-19 dodatnih 20 milijonov evropskih sredstev

Ljubljana, 29. oktobra - Vladna služba za razvoj in kohezijsko politiko je zaradi trenutnih razmer za 20 milijonov evrov povečala odobrena sredstva EU za oskrbo bolnikov, ki potrebujejo zdravniške storitve, povezane s pandemijo covida-19. Skupaj bo tako za ključno medicinsko in osebno varovalno opremo namenjenih 59 milijonov evrov, so sporočili iz omenjene službe.