Gostje za najboljša slovenska kampa izbrali Bled in Koren

Ljubljana, 31. oktobra - Obiskovalci portala Avtokampi.si so v letošnjem izboru najboljših kampov v Sloveniji in na Hrvaškem med domačimi večjimi kampi kot najboljšega izbrali kamp Bled, med manjšimi pa kamp Koren iz Kobarida. Za najboljše glamping naselje so izbrali Garden Village Bled.