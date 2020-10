V Zagrebu danes premiera predstave Čudežna terapija v režiji Tanje Ribič

Zagreb, 30. oktobra - V zagrebškem gledališču Nora hiša so za danes napovedali premiero komedije Čudežna terapija, ki jo je po besedilu avstrijskega pisatelja Daniela Glattauerja pripravila in režirala slovenska igralka in pevka Tanja Ribič. Predstava je navdušila občinstvo na različnih koncih sveta, tudi v Sloveniji.