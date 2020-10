Visa v minulem četrtletju z nižjimi prihodki in dobičkom

New York, 29. oktobra - Plačilno omrežje Visa je v minulem četrtletju zabeležilo 2,4 milijarde dolarjev (2,05 milijarde evrov) čistega dobička, medtem ko je v enakem lanskem obdobju znašal 3,03 milijarde dolarjev. Čisti prihodki so padli za 17 odstotkov na 4,8 milijarde dolarjev, so navedli in padec poslovanja pripisali pandemiji covida-19.