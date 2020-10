Japonska centralna banka poslabšala gospodarsko napoved

Tokio, 29. oktobra - Japonska centralna banka je v luči pandemije covida-19 poslabšala gospodarsko napoved in napoved inflacije zaradi zaostanka v pričakovanem okrevanju sektorja storitev, pri tem pa ohranila ogromen stimulacijski program. Predstavniki centralne banke so zagotovili, da so pripravljeni na dodatno ukrepanje, če bo treba.