Ford v minulem četrtletju močno okrepil dobiček

New York, 29. oktobra - Ameriški avtomobilski proizvajalec Ford je v minulem četrtletju zabeležil 2,4 milijarde čistega dobička, kar je več kot petkrat toliko kot v enakem obdobju lani. Prihodki od prodaje so zrasli za odstotek in se ustavili pri 37,5 milijarde dolarjev. V proizvajalcu rast pripisujejo predvsem dobri prodaji poltovornjakov v Severni Ameriki.