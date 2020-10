Evropske borze trgovanje začele z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 29. oktobra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes uvodoma obarvali zeleno. Po mnenju analitikov vlagatelji še premlevajo uvedbo novih omejevalnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki sta jih v sredo napovedali Nemčija in Francija. Prepričani so, da je še prezgodaj govoriti o kakršnemkoli okrevanju borznih indeksov.