Velenjska občina v rekonstrukcijo poligona šole vožnje

Velenje, 31. oktobra - Velenjska občina je začela z rekonstrukcijo poligona vožnje ob Škalskem jezeru, ki zajema zunanjo ureditev, dograditev asfaltne površine in ureditev kanalizacije. Vrednost del je ocenjena na skoraj 60.000 evrov. Dela bodo predvidoma zaključena do 20. novembra letos, so za STA povedali na občini.