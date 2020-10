Orkan Zeta dosegel obalo ZDA v Mehiškem zalivu in se pomika proti severovzhodu

New Orleans, 29. oktobra - Orkan Zeta je v sredo v Mehiškem zalivu dosegel obalo ameriške zvezne države Louisiane kot orkan druge kategorije s hitrostjo vetra do 177 kilometrov na uro in se že pomika proti severovzhodu ZDA, vendar z manjšo hitrostjo vetra za 30 kilometrov na uro, tako da je sedaj orkan šibkejše prve kategorije. Zeta je doslej zahtevala smrtno žrtev.