Policija glede kršitev prepovedi prehajanja med občinami v torek s 122 opozorili in 57 plačilnimi nalogi

Ljubljana, 28. oktobra - Policisti so v torek, ko je začela veljati prepoved gibanja med občinami, opravili nadzore na 2271 javnih krajih. Izrekli so 122 opozoril in izdali 57 plačilnih nalogov in hitrih postopkov. Kljub temu na policiji ugotavljajo, da večina ljudi meje občin prehaja iz opravičljivih razlogov.