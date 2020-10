V LMŠ in Levici kritični do opozoril Komisije Pravičnost in mir

Ljubljana, 28. oktobra - V delu opozicije izjavo Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci, ki je danes izrazila kritiko dela politične opozicije, označujejo kot slepo podporo vladi in ne kot poziv k enotnosti. V LMŠ in Levici menijo, da Katoliška cerkev v Sloveniji s takšnimi izjavami spodkopava lastno verodostojnost.