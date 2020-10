Slovenka izvoljena v izvršni odbor WHO

Ljubljana, 28. oktobra - Slovenska kandidatka Kerstin Vesna Petrič je bila izvoljena v 34-članski izvršni odbor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za obdobje 2021-2024, so danes sporočili z ministrstva za zunanje zadeve. Ključna funkcija izvršnega odbora je uresničevanje odločitev in politik skupščine organizacije.