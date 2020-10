Pri svetovni sindikalni zvezi UNI Global Union zaskrbljeni zaradi pobude za Kadunčevo razrešitev

Ljubljana/Bruselj, 28. oktobra - Odsek za medije pri svetovni sindikalni zvezi UNI Global Union izraža zaskrbljenost zaradi pobude za razrešitev generalnega direktorja RTV Slovenija Igorja Kadunca. Po njihovem mnenju gre za nov poskus pritiska na nevtralen in neodvisen program. Kadunc pa je znova ocenil, da gre le za to, kdo in kdaj bo neposredno posegel v uredniško politiko.